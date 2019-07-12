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Otostop çekerek bindikleri araçlardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Otostop çekerek bindikleri araçlardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

12 Temmuz 2019 Cuma 15:48
Otostop çekerek bindikleri araçlardan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

08.07.2019 tarihinde, Girne-Esentepe Anayolu üzerinde Y.B.(E-20)’nin, otostop çekmek suretiyle bindiği Zekeriya Ahmet ALDIÇ’a ait araç içerisinden adı edilene ait A50 marka cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın E.B.(E-19) ile birlikte, yine otostop çekmek suretiyle bindikleri Soner MAVİŞ’ ait araç içerisinden Samsung J 3 pro marka cep telefonunu ve Maksat SOYUNOV’a ait araç içerisinden de  2000 TL nakit parayı çaldıkları, çalınan telefonları ise  Girne’de T.S.(E-39)’ye 1250 TL karşılığında sattıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

Son Güncelleme: 12.07.2019 15:58
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