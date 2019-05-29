banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87677
ALTIN
248.164
DOLAR
6.0044
STERLİN
7.5956
EURO
6.6971
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
BAŞIBÜYÜK KENEVİR YETİŞTİRDİ
banner306

Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak

Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:18
Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak

Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa otobüs terminalinde şüpheli görülerek tutuklanan ve bir gram ağırlığıda uyuşturucu maddeyle yakalanan yaşları 18 olan 3 genç zanlı M.M, A.M.A ve Ş.O bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, Lefkoşa’da 25 Mayıs 2019 tarihinde, saat 22.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde şüpheli görülen Zanlılar M.M, A.M.A’nınüzerinde yapılan aramada 1 gram 300 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlı Ş.O’nun tasarrufunda yaklaşık 80 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların  mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,  zanlıların  yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.05.2019 14:13
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOtobüs Terminali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı
Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı
Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan ilginç savunma “bana KKTC’de uyuşturucu serbest dediler”
Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan ilginç savunma “bana KKTC’de uyuşturucu serbest dediler”
Lefkoşa’da dört kök hintkeneviri bulundu
Lefkoşa’da dört kök hintkeneviri bulundu
Gazimağusa’da eroin
Gazimağusa’da eroin
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Demir sopalarla dövdüler
Demir sopalarla dövdüler
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
Sahtekarlık davası ertelendi
Sahtekarlık davası ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim