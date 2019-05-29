Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, Lefkoşa’da 25 Mayıs 2019 tarihinde, saat 22.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde şüpheli görülen Zanlılar M.M, A.M.A’nınüzerinde yapılan aramada 1 gram 300 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlı Ş.O’nun tasarrufunda yaklaşık 80 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.