Otobüs terminalinde 3 genç uyuşturucu ile yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa otobüs terminalinde şüpheli görülen 3 genç zanlı M.M, A.M.A ve Ş.O’nun üzerinde yapılan aramada uyustrucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, Lefkoşa’da 25 Mayıs 2019 tarihinde, saat 22.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde şüpheli görülen Zanlılar M.M, A.M.A ve Ş.O’nun üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada zanlı A.M.A’nın tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlı Ş.O’nun tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini söyleyerek ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.