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Otelde uyuşturucuyla yakalandılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polisekibi tarafından bir otel içeresinde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Mert Çizakça Özalan ve Halil Kutruza bugün mahkemeye çıkarıldı.

05 Temmuz 2022 Salı 20:42
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polisekibi tarafından bir otel içeresinde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Mert Çizakça Özalan ve Halil Kutruza bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gürtuna, olayla ilgili bulguları aktardı. Mert Gürtuna, zanlılar Mert Özalan ve Halil Kudruza’nın  Girne’de bir otel içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Verme,Alma ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 25 Haziran 2022 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Kaya Palazzo Hotel içerisinde zanlı Mert Çizakça Özalan’ın üzerinde yapılan aramada Tasarrufunda 8 ayrı paket halinde şeffaf naylonlara sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak aldındığını ve zanlının suç üst tutuklandığını belirtti. Mert Gürtuna, akabinde zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturuc maddeleri aynı gün zanlıHalil Kutruza’dan aldığını beyan etmesi üzerine zanlı Kudruza’nın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlıların üç kez mahkemeye çıkarılarak haklarında 10 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, her biri için birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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