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Otelde kalan şahsın tasarrufunda 20 gr uyuşturucu madde bulundu

09 Ekim 2020 Cuma 18:33
Otelde kalan şahsın tasarrufunda 20 gr uyuşturucu madde bulundu
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Polisin talebiyle zanlı 5 gün daha poliste tutuklu kalacak

Alınan bilgi doğrultusunda, 7.10 20 tarihinde Gazimağusa’da bir otel odasında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Ziya Burçin Erbay suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklanmış ve 8.10.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 9.10.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi  5 gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Osman Üreten, yemin altında şahadet vermek suretiyle olgularla ilgili anımsatma yaptı. PM Üreten şahadetinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da bir otele konaklamakta olan zanlının kaldığı odada mahkeme emriyle yoklama yapıldığını söyledi. Arama esnasında salon odasında küçük bir masa üzerinde, şeffaf naylon parçasına sarılı vaziyette sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini ve isim bazında kimden aldığını belirttiğine dikkat çeken PM Üreten, bu şahıs aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve aranmakta olduğunu söyledi.

Aranan şahıs yanında gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına değinen PM Üreten, alınacak ifadeler olduğuna da dikkat çektikten sonra zanlının tutukluluğunun 8 gün daha uzatılmasını talep etti

İddia makamının talep edilen süreyi  5 gün olarak sınırlamasından sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Erbay
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