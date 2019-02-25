Otel odasında canına kıydı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde dün 26 yaşındaki Emre Sarıgöz’ün cansız bedeni bulundu. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Sarıgöz, dün 14:00 ile 17:00 saatleri arasında konu otelde kalmakta olduğu odasında kendini asmak suretiyle yaşamına son verdi. Sarıgöz’ün cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis Sarıgöz’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.