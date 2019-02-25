Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104330
ALTIN
226.075
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9334
EURO
6.0134
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Son Dakika
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İKİ...
Otel odasında canına kıydı
OTEL ODASINDA CANINA KIYDI
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
KIB-TEK YÖNETİMİNDE GÖREV DEVİR TESLİMİ
Eski eşini darp etti
ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ
banner282

Otel odasında canına kıydı

Otel odasında canına kıydı

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:27
Otel odasında canına kıydı

Otel odasında canına kıydı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelde dün 26 yaşındaki Emre Sarıgöz’ün cansız bedeni bulundu. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Sarıgöz, dün 14:00 ile 17:00 saatleri arasında konu otelde kalmakta olduğu odasında kendini asmak suretiyle yaşamına son verdi. Sarıgöz’ün cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis Sarıgöz’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Emre SarıgözIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski eşini darp etti
Eski eşini darp etti
Kazdığı kuyuya kendisi düştü
Kazdığı kuyuya kendisi düştü
81 gram hintkeneviri ithaline caydırıcı ceza
81 gram hintkeneviri ithaline caydırıcı ceza
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
Güzelyurt’da sahte para
Güzelyurt’da sahte para
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
Girne’de hırsızlık
Girne’de hırsızlık
Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti
Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim