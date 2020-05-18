banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
383.483
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3859
EURO
7.4919
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Herkes şokta daha 41 yaşında idi
ACI HABER
Meclis’te gündem elektrik
MECLİS’TE GÜNDEM ELEKTRİK
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI

Otel odasında 4 gr uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlıya 3 gün ek tutukluluk

14.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da saat 17.30 raddelerinde kalmakta olduğu otel odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduran Wale Thankgod Shanu (E-36) ile aynı yerde misafir olduğu iddia edilen Samuel Kolade Falodun (E-30) isimli şahıs polis tarafından tutuklandı ve emarelere el konuldu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:50
Otel odasında 4 gr uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlıya 3 gün ek tutukluluk
banner337
banner345

14.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da saat 17.30 raddelerinde kalmakta olduğu otel odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduran Wale Thankgod Shanu (E-36) ile aynı yerde misafir olduğu iddia edilen Samuel Kolade Falodun (E-30) isimli şahıs polis tarafından tutuklandı ve emarelere el konuldu.

Zanlılar 18.5.20 tarihinde Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti ve bugün yeniden çıkarıldıkları mahkemede tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

banner341
İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Hasan Selvili, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Selvili şahadetinde, 14.5.20 tarihinde alınan bilgi ışığında, Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir otel odasında zanlı 1 ve zanlı 2’ nin tespit edilerek huzurlarında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında oda içerisindeki sehpa üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 8 adet bet ofisi kâğıdına sarılı yarımşar gr olmak üzere toplam 4 gr madde,  uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bet ofisi kâğıdına sarılı tütünle karışık 1 gr ağırlığında madde ve içerisinde yine uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten Selvili her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’ in gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi bir şahıstan 500 TL karşılığı aldığını itiraf ettiğini belirten Selvili, zanlı 1’ in telefon vasıtasıyla görüştüğü şahsın tespit edilmesi hususunda GSM şirketine yazı yazıldığını söyledi. Emarelerle ilgili tahlil ve inceleme sonuçlarının da henüz ellerine ulaşmadığına vurgu yapan Selvili zanlıların üçer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3’ er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Samuel Kolade FalodunWale Thankgod ShanuUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GKRY’den çalınmış araç ile ilgili zanlı tutuksuz yargılanacak
GKRY’den çalınmış araç ile ilgili zanlı tutuksuz yargılanacak
Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlıya 3 gün ek tutukluluk
Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlıya 3 gün ek tutukluluk
Şah 4 gün daha tutuklu kalacak
Şah 4 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Esentepe'de maskesiz markete almayan görevlinin dirseğini kırdı
Esentepe'de maskesiz markete almayan görevlinin dirseğini kırdı
3 farklı noktada yangın
3 farklı noktada yangın
Yasağa uymayan 15 kişi tutuklandı
Yasağa uymayan 15 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim