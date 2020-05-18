Otel odasında 4 gr uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlıya 3 gün ek tutukluluk

14.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da saat 17.30 raddelerinde kalmakta olduğu otel odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduran Wale Thankgod Shanu (E-36) ile aynı yerde misafir olduğu iddia edilen Samuel Kolade Falodun (E-30) isimli şahıs polis tarafından tutuklandı ve emarelere el konuldu.

Zanlılar 18.5.20 tarihinde Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti ve bugün yeniden çıkarıldıkları mahkemede tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Hasan Selvili, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Selvili şahadetinde, 14.5.20 tarihinde alınan bilgi ışığında, Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir otel odasında zanlı 1 ve zanlı 2’ nin tespit edilerek huzurlarında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında oda içerisindeki sehpa üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 8 adet bet ofisi kâğıdına sarılı yarımşar gr olmak üzere toplam 4 gr madde, uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bet ofisi kâğıdına sarılı tütünle karışık 1 gr ağırlığında madde ve içerisinde yine uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten Selvili her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’ in gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi bir şahıstan 500 TL karşılığı aldığını itiraf ettiğini belirten Selvili, zanlı 1’ in telefon vasıtasıyla görüştüğü şahsın tespit edilmesi hususunda GSM şirketine yazı yazıldığını söyledi. Emarelerle ilgili tahlil ve inceleme sonuçlarının da henüz ellerine ulaşmadığına vurgu yapan Selvili zanlıların üçer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3’ er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)