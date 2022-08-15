Otel'de hırsızlık!

11.08.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde, bar önünde bırakılan bir şahsa ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.S.A.N.(E-20) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada A.A.S.A.N’nın çalmış olduğu cep telefonunu, Girne’de U.U.(E-32)’ya 2,400TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Çalıntı cep telefonunu piyasa değerinin altında satın alan U.U.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.