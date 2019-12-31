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Osman 3 gün tutuklu kalacak

Osman 3 gün tutuklu kalacak

31 Aralık 2019 Salı 14:27
Osman 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hodan Ahmed Osman bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hodan Ahmed Osman’ın 2017 yılı henüz nerden çıkış yaptığı tespit edilemeyen bir yerden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve dün ülkeye yine tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıktan sonra polise teslim olduğunu söyledi. Polis zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü bulunmadığını ve daha öncede nasıl giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis zanlının dün polise teslim olarak ülkesine gönderilmek istediğini beyan ettiğini ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hodan Ahmed Osman
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