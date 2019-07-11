Ortaköy’de uyuşturucu

10.07.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Ortaköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.S.U.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 24 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.Y.M.(E-24) ve F.B.K.J.(E-27)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.