Ortaköy'deki darp ve soygunla ilgili soruşturma sürüyor

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil 01 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin Monaf Alhakim, 7-8 kadar kimliği mechul şahıslar tarafından ciddi bir şekilde darp edilip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kismi ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alındığı yönünde şikâyet geldiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucu 3 Ocak 2021 tarihinde ilk etapta tespit edilen zanlılar Feras Nourddin Sassi Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri tutuklandığını ve 4 Ocak 2021 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluk emri alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag 4 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirterek halen daha aranan şahıslar ve emareler olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlıların 2 etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.