Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Ortaköy'deki darp ve soygunla ilgili soruşturma sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti’nin ardından meseleye bağlantısı olan zanlılar Abdulhamid Mustafa Almetsho ve Abdulhamid Mohedin Abdulrazag da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2021 Salı 15:00
Ortaköy'deki darp ve soygunla ilgili soruşturma sürüyor
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

banner341
Karagil 01 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin Monaf Alhakim, 7-8 kadar kimliği mechul şahıslar tarafından ciddi bir şekilde darp edilip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kismi ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alındığı yönünde şikâyet geldiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucu 3 Ocak 2021 tarihinde ilk etapta tespit edilen zanlılar Feras Nourddin Sassi Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri tutuklandığını ve 4 Ocak 2021 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluk emri alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag 4 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirterek halen daha aranan şahıslar ve emareler olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlıların 2 etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ortaköy Darp Ve SoygunAbdulhamid Mustafa AlmetshoAbdulhamid Mohedin Abdulrazag
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 2 zanlı tutuksuz yargılanacak
Öğrenci yurdunun eşya deposunu açan 2 zanlı tutuksuz yargılanacak
İbrahim Koska 6 gün daha poliste tutuklu
İbrahim Koska 6 gün daha poliste tutuklu
Ortaç Gürbüz'ün hayatını kaybettiği kazanın soruşturması sürüyor
Ortaç Gürbüz'ün hayatını kaybettiği kazanın soruşturması sürüyor
Zekeriya Demir tutuksuz yargılanacak
Zekeriya Demir tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'deki soygunla ilgili aranan şahıslar yakalandı
Ortaköy'deki soygunla ilgili aranan şahıslar yakalandı
Embiya Çınar'a otopsi yapılacak
Embiya Çınar'a otopsi yapılacak
Saburjan Nazhmetdinov'a otopsi yapıldı
Saburjan Nazhmetdinov'a otopsi yapıldı
Adaya kaçak giren 10 mülteciden 2’si yakalandı
Adaya kaçak giren 10 mülteciden 2’si yakalandı
Casino yazısındaki “A” harfinin camını kasten kırmış!
Casino yazısındaki “A” harfinin camını kasten kırmış!
Mülke tecavüz ve sirkat zanlıları 3'er gün daha tutuklu!
Mülke tecavüz ve sirkat zanlıları 3'er gün daha tutuklu!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim