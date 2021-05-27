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Ortaköy'de uyuşturucu!

32 yaşındaki şahıs tutuklandı..

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:38
Ortaköy'de uyuşturucu!
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26.05.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.B.(E-32)’nin üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramda; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş banknot ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan porselen tabak, naylon parçası, iki adet kağıt parçası ve bir adet metal çubuk ile yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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Son Güncelleme: 27.05.2021 10:44
Anahtar Kelimeler:
Ortaköyde Uyuşturucu
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