Ortaç Gürbüz'ün hayatını kaybettiği kazanın soruşturması sürüyor

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu, 28.12.2020 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde 0 -1 kilometreleri içerisinde yönetimindeki ES 375 plakalı salon araç ile Batı istikametine doğru seyreden Erdemli’de sakin Ortaç Gürbüz’ün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş̧ yaptıktan sonra yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından yoldan çıkıp gidişine göre sağda bulunan selvi ağacına aracının sağ ön kısmı ile çarpıp bir takla atarak önü Kuzeydoğu istikametine bakar şekilde tavanı üzerinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu ES 375 plakalı araç sürücüsü Ortaç Gürbüz’ün almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti.

Polis, yine ES 375 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdemli'de sakin Muhammed Ali Gündoğan ve Erdemli'de sakin Emin Yalçın’a kaza mahalline gelen 112 acil ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak ayni gün taburcu olduklarını belirtti.

Polis, kazada ES 375 plakalı araca 10000 TL tahmini hasar olduğunu, ES 375 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali Gündoğan’dan bir adet 20 cc tüp kan örneği ve Emin Yalçın’dan bir adet 20 cc tüp kan örneği alkol testi için emare olarak alındığını anlattı.

Polis çavuşu, ayni gün yürütülen ileri tahkikat sonucu araç sürücüsünün, Ortaç Gürbüz olmadığı, Muhammed Ali Gündoğan olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, ayni gün zanlı Muhammed Ali Gündoğan’ın derdest emri gereği tutuklanarak L. P. M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini anlattı.

Polis, müteveffaya Lefkoşa Devlet Hastanesinde Dr. İdris Denı̇z tarafından otopsisi yapıldığını ve trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.