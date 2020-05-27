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Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam bugün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:51
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam bugün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Okutan 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında zanlı Yusuf Sadrazam’ın kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlının arkasında seyir halinde olan bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yapılan soruşturmada bölgede çıkan diğer yangınlar ile ilgili olarak ise aleyhine bir bulguya rastlanamadığını belirtti. Polis memuru Salih Okutan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile suçun ağır bir suç olmasında dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yusuf SadrazamYangın
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