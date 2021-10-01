Organize kaçakçılık.. Halk sağlığını tehdit!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinden alınan bir bilgide 29.09.2021 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Cihangir bölgesinde bulunan Etsan mezbahasına gelen Kırıkkale'de sakin Ahmet Karşılı’nın (E-39-KKTC-Hayvancı) beraberinde getirmiş olduğu 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için gerekli işlemleri yaptırdığı esnada yine ayni yerde o esnada görevde bulunan ve veteriner dairesinde memur olarak görev yapan Lefkoşa'da sakin Burak Toksoy’un yapmış olduğu kontrolde konu hayvanların kulak numaralarının kaçak olduğu şüphesiyle yapılan incelemede hayvanların 23 tanesinin GKRY' ne ait çipli oldukları, KKTC veteriner dairesine ait kulak numaralarının ise Vadili veteriner dairesinde teknisyen olarak görev yapan Kırıkkale' de sakin memur Serkan Çavuşoğlu’nun (E-49) tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, konu koyunların emare olarak zapt edilip, devlet üretme çiftliğine teslim edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili Serkan Çavuşoğlu’nun gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu koyunların KKTC'ne nasıl girdiğinin araştırmasının yapılması gerektiğini ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, Zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.