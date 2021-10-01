banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Yeni Yasama yılı bugün başladı
Meclis açıldı
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
banner376

Organize kaçakçılık.. Halk sağlığını tehdit!

01 Ekim 2021 Cuma 15:20
Organize kaçakçılık.. Halk sağlığını tehdit!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinden alınan bir bilgide 29.09.2021 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Cihangir bölgesinde bulunan Etsan mezbahasına gelen Kırıkkale'de sakin Ahmet Karşılı’nın (E-39-KKTC-Hayvancı) beraberinde getirmiş olduğu 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için gerekli işlemleri yaptırdığı esnada yine ayni yerde o esnada görevde bulunan ve veteriner dairesinde memur olarak görev yapan Lefkoşa'da sakin Burak Toksoy’un yapmış olduğu kontrolde konu hayvanların kulak numaralarının kaçak olduğu şüphesiyle yapılan incelemede hayvanların 23 tanesinin GKRY' ne ait çipli oldukları, KKTC veteriner dairesine ait kulak numaralarının ise Vadili veteriner dairesinde teknisyen olarak görev yapan Kırıkkale' de sakin memur Serkan Çavuşoğlu’nun (E-49) tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, konu koyunların emare olarak zapt edilip, devlet üretme çiftliğine teslim edildiğini söyledi.  Polis, mesele ile ilgili Serkan Çavuşoğlu’nun gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu koyunların KKTC'ne nasıl girdiğinin araştırmasının yapılması gerektiğini ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, Zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KarşılıSerkan Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soygun zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak!
Soygun zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak!
Dövdü, silahla tehdit etti
Dövdü, silahla tehdit etti
Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlılarına 3 gün daha tutukluluk
Hırsızlık zanlılarına 3 gün daha tutukluluk
3 yıl boyunca sirkat ettiği paraları günü birlik ajandasına kayıt yapmış
3 yıl boyunca sirkat ettiği paraları günü birlik ajandasına kayıt yapmış
Polisten haberler
Polisten haberler
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!
Barış Polat tutuklu yargılanacak
Barış Polat tutuklu yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim