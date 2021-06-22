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Onur Tiken 2 gün daha poliste tutuklu kalacak

Güney Kıbrıs’tan araç çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Onur Tiken mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Haziran 2021 Salı 12:32
Onur Tiken 2 gün daha poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey, 08 Haziran 2021 tarihinde 00.30-06.00 saatleri arasında Güney Kıbrıs Avgorou'da sakin Kıbrıslı Rum F.C’nin adına kayıtlı bulunan Mitsubishi L 200 marka aracın zanlı Onur Tı̇ken tarafından sirkat edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Mağusa'da tespit edilerek derdest emri ışığında tutuklandığını anlattı.

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Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a ve KKTC'ye giriş̧ - çıkış̧ yaptığının aşikâr olduğunu ancak henüz giriş̧ - çıkış̧ yaptığı yerlerin tespit edilemediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili müştekiye ait sirkat edilen aracıņ halen arandığını ayrıca Güney Kıbrıs’ta bir benzin istasyonunda zanlının üç kişiyle birlikte araçtan inerken görüntüsünün olduğunu ve SBA Polisi ile de bağlantı kurulacağını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Güney Kıbrıs’a geçtiğine dair muhaceret kaydı olmadığını belirtti. Polis, bunun yanında temin edilmesi gereken kamera görüntüleri ve aranmakta olan şahıslar olduğunu söyledi.

Polis, bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara ve emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Onur Tiken
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