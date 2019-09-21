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Önüne geleni dolandırıyor

Önüne geleni dolandırıyor

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:21
Önüne geleni dolandırıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemizde genç yaşına rağmen metrelerce sabıka kaydı bulunan dolandırıcı zanlı Erdi Konyalıoğlu ifşa olmasına rağmen dolandıracak kişiler bulmaya devam ediyor. Zanlı Erdi Konyalıoğlu otostop çektiği sırada kendisini aracına alan müşteki Ramadan Karacayı yeğeni remzi olarak inandırarak 1200 TL parasını alması üzerine yapılan şikayet üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun 19 Eylül 2019 tarihinde, saat 15.30 raddelerinde, Minareliköy'de faaliyet gösteren Fima isimli market önünde, kendisini, Akdoğan'da sakin müşteki 80 yaşındaki Ramadan Karaca'ya yeğeni Remzi olarak tanıttıktan sonra aracının benzininin bittiğini söyleyip adı edilenden sahte davranışla 1200TL nakit para temin ettiğini söyledi. Kanteper olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Girne’de tespit edilen zanlı Konyalıoğlu’nun tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili zanlının gönüllü ifade verip almış olduğu paranın 500 TL sini harcadığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlının almış olduğu paranı akıbetinin araştırılacağını ayrıca harcadığı paranın dışında kalan miktarın henüz bulunmadığını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı parayı borç aldığını ve geri vereceğini 700 TL’nin kendisinde olduğunu kalanı da annesinin tamamlayıp söz konusu şahsa geri vereceklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 21.09.2019 13:32
Anahtar Kelimeler:
Erdi KonyalıoğluDolandırıcı
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