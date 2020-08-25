Önce taciz etti sonra pişmanım dedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iş arkadaşına cinsel saldırıda bulunan zanlı Y.D bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

EVİ GEZDİRİRKEN BELİNDEN TUTTU

Olay 24 Ağustos günü Girne Mehmet Muzaffer Sokak üzerinde bir bungalovda gerçekleşti. Y.D kendisini eve bırakan iş arkadaşı kadını evi gezdirdiği esnada belinden tutarak kendisine çekti. Olaydan sonra iş arkadaşı müştekiye mesaj atarak özür dileyen Y.D pişman olduğunu belirtti.

BİR ANLIK HATA OLDU

Evli olduğu öğrenilen ve çalışma izni ile ülkede bulunan Y.D kadının şikâyeti üzerine aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Mahkemede bir anlık hata ile müştekiyi çektiğini ve pişman olduğunu belirten Y.D tutuksuz yargılanacak.