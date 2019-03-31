Önce kavga edip birbirlerini yaradılar sonra biz barıştık dediler

ÖNCE KAVGA EDİP BİRBİRLERİNİ YARADILAR SONRA BİZ BARIŞTIK DEDİLER

30 Mart tarihinde saat 04.30 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diskonun park yerinde meydana gelen vahim zarar ciddi darp, tecavüzkar alet taşımak, kavga ve sarhoşluk suçlaması ile ilgili olarak Libya uyruklu Z.A.M. (Zekeriya Ali Mehmed) ile İ.J.A.B.M (İbrahim Jebreil Al Basheir Mussa) ve Nijerya uyruklu O.O.E. (Olanrewaju Owolabi) ile T.P.I. (Tochukwu Praıse Iloabuchi) tespit edilerek tutuklanarak, 31 Mart günü zanlılar, ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat memuru Halil Metin’in yemin şehadetin olay ile ilgili bilgiler aktardı. Tahkikat memuru, Z.A.M.’nin yerden aldığı cam parçası ile O.O.E’nin yüzüne vurmak suretiyle yanağını kestiğini ve 2 dişinin kırılmasına sebep olduğunu aktardı. Olayın akabinde Z.A.M. ve İ.J.A.B.M bir taraf, O.O.E. ve T.P.I’nın bir taraf olup alkol tesiri altında kavgaya tutuşup birbirlerine el ve ayakları ile vurmak suretiyle darp ettiklerini belirtti. Metin, zanlıların tutukladığını ve olaya 5 kişinin daha karıştığı bilgisi olması nedeniyle 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkemede zanlı avukatları, aralarındaki husumeti gidererek; barıştıklarını ve şikayetçi olmadıkları konusunda polisin bilgisi olup olmadığını sordu. Tahkikat memuru ise böyle bir beyanın olduğunu ancak işlenen suçun kamu menfaati açısından işlem gerektiğini belirtti.

Olguları değerlendiren Yargıç Karayel, zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmeleri konusunda emir verdi. (MHA)