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Ömer Hasar 2 gün poliste tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen cinsel taciz suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Hasar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 15:06
Ömer Hasar 2 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Artan huzuruda bulunan zanlı Ömer Hasar’ın 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.48'de kullanımında bulunan telefon hattı ile ayrı yaşamakta olduğu eşi S.H’in kullanımında bulunan hattı arayarak "orospuluk yapıyorsun biliyorum fahişe olmuşsun sen" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

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Polis zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını yapılan ilk soruşturmasında kendisinin aramadığını ve herhangi bir kötü söz söylemediğini beyan ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak konu telefon hattının kime ait olduğu ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini, ayrıca zanlının 1 Mart 2021 tarihinde yine müştekiye karşı Zorla Adam Kaçırma, Cinsel Taciz, Şiddet Tehdidi ve Darp suçlarını işlemiş olduğunu ve bu bağlamda Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kader Artan zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın henüz yeni olduğunu ve bu bağlamda tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı karısını çok sevdiğini ve telefon etme amacının çocukları ile ilgili bilgi vermek istemesi için olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.09.2021 15:08
Anahtar Kelimeler:
Ömer Hasar
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