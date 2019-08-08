Oluwatobi T.V. Yusuf dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Murat Döşenci, 05.08.2019 tarihinde Narkotik ekibi tarafından zanlı Oluwatobi T.V. Yusuf’un huzurunda Hamitköy'de evinde yapılan aramada tasarrufunda 379 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Döşenci, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.