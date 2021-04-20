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Ölümlü kazaya af yok!

Gaziveren köyünde 1 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen ve Jan Renco’nun ölümü ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak yargılanan sanık Cem Keşefli aleyhindeki karar açıklandı.

20 Nisan 2021 Salı 12:31
Ölümlü kazaya af yok!
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Kamalı Haber

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip açıkladı. Kâtip sanığın yargılanıp mahkûm olduğu suçun ciddiyetine değinerek ülkemizde son dönemde sürekli gazetelerden de görüldüğü üzere kazaların ve ölümlü kazaların artış gösterdiğini bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç sanığın yargılanmış olduğu huzurda bulunan davada maktulün kazanın oluşumundaki katkısını da değerlendirdikten sonra sanığı 1 yıl hapis cezası uygun bulduklarını açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Gaziveren'de 1 Ekim 2015 tarihinde saat 15.20’de İkinci Cadde üzerinde, sanık Cem Keşefli, yönetimindeki HN 709 plakalı kamyon (beton mikseri) ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol tarafında bulunan ve dalları yol içine uzanan harnup ağacına çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Slovakya uyruklu Jan Renco yönetimindeki MAH 369 plakalı motosiklete çarpmış ve Jan Renco olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jan RencoCem Keşefli
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