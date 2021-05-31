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Ölümlü kazaya 4 buçuk yıl hapis

Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde meydana gelen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, aracı kullandığı daha sonra belirlenen ve kanında 103 miligram etil alkol olduğu tespit edilen sanık Muhammed Ali Gündoğan 4 buçuk yıl hapis cezası aldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:04
Ölümlü kazaya 4 buçuk yıl hapis
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde meydana gelen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, aracı kullandığı daha sonra belirlenen ve kanında 103 miligram etil alkol olduğu tespit edilen sanık Muhammed Ali Gündoğan 4 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Nüvit Gazi’nin başkanlığında, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyet “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma”, “Alkollü araç kullanma”, “Tehlikeli araç kullanma”, “Dikkatsiz araç kullanma” suçlarında yargıladıkları davada kararı oy birliği ile verdi. Kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği en ağır suçun “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçu olduğuna vurgu yapıp, bu suça 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü kaydetti. Başkan Nüvit Gazi, modern yaşamda insanların yollarda hayatını kaybetmesinin en travmatik olaylar arasında olduğuna değindi. Gazi, ölümle neticelenen trafik kazalarının, tarifi imkânsız acılara neden olup, halkı ciddi şekilde endişeye sevk ettiğine dikkat çekti. Gazi, kazada tek kusurlu olan kişinin sanık olduğunu ve 103 promil alkol etkisi altında ve aşırı süratli seyrederek, bir kişinin ölümüne neden olduğuna vurgu yaptı. Kazanın meydana gelmesinin sanığın kusurlarıyla oluştuğuna değinen Gazi, sanığın kazaya adeta davetiye çıkardığına işaret etti. Gazi, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, oybirliği ile sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini ayrıca 1 yıl motorlu araç sürmekten men ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ortaç GürbüzMuhammed Ali GündoğanKazaölüm
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