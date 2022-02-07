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Ölümlü kazaya 3 yıl 6 ay hapis

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklu yargılanan alkollü ve ehliyetsiz araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın aleyhindeki karar açıklandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 15:27
Ölümlü kazaya 3 yıl 6 ay hapis

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklu yargılanan alkollü ve ehliyetsiz araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Soytaç, açıkladı. Başkan Aksun  “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma”, “Alkollü araç kullanma”, “Tehlikeli araç kullanma”, “Dikkatsiz araç kullanma” suçlarında yargıladıkları davada kararı oy birliği ile verdiklerini belirtti. Yargıç Murat Soytaç,  sanığın işlediği en ağır suçun “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçu olduğuna vurgu yapıp, bu suça 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü kaydetti. Soytaç, ölümle neticelenen trafik kazalarının, tarifi imkânsız acılara neden olup, halkı ciddi şekilde endişeye sevk ettiğine dikkat çekti. Soytaç, sanığın 147 promil alkol etkisi altında ve aşırı süratli seyrederek, bir kişinin ölümüne neden olduğuna vurgu yaptı. Soytaç, kazanın meydana gelmesinin hem sanığın hem de karşı araç sürücünün kusurlarıyla oluştuğuna ayrıca müteveffanın da emniyet kemeri takmamakla kusurlu olduğuna değindi. Soytaç, sanığın süratli araç kullanması, kazayı önlemek için fren yapmaması, alkollü oluşu, alkol nedeniyle ehliyetine 6 ay el konulmasına rağmen ehliyetsiz araç kullanması, ehliyetsiz araç kullanmaktan da trafik cezası olması, kazada bir kişinin ölümü, 2’si çocuk 4 kişinin yaralanması ve sanığın trafik kurallarına uymamayı davranış biçimi haline getirmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, oybirliği ile sanığa 3 yıl hapis 6 ay hapis cezası verdiklerini ayrıca 1 yıl motorlu araç sürmekten men ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Behai PınardanKaza
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