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Trafik kazası: 1 yaralı
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Ölümlü kazaya 1 yıl hapis

Girne’de 11 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili yargılanan Mustafa Volkan Hasanbulli (23) hakkındaki davada karar açıklandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:27
Ölümlü kazaya 1 yıl hapis
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 11 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili yargılanan Mustafa Volkan Hasanbulli (23) hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 1 yıl hapse mahkum edildi.Sanık hakkındaki kararda yayaya çarptıktan sonra kaçmayıp ambulansı beklemesi ve polise giderek teslim olması etkili oldu.  Kararda, Mustafa Volkan Hasanbulli’nin 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçmekte olan müteveffa Ngoy David Kakudji’ye çarpması sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi. Kazanın ardından tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydedildi.

Ağır ceza heyeti, kararın olgularına baktıklarında sanığın çarpmanın ardından aracının kaza mahalinin ilerisine park edip, ambulansın gelmesini beklediği, yaralının ambulansa bindirilmesini beklediğini, yaralı hastaneye kaldırıldıktan sonra da gidip polise teslim olduğu kaydedildi.

Sanığın kaçmayıp, yaralıyı beklemesi ve polise teslim olması lehinde değerlendirildi. Ayrıca sanığın genç, sabıkası bir kimse oluşu da lehine değerlendirilen unsurlardan oldu. Kazanın tüm olgularını değerlendirdiklerini belirten ağır ceza heyeti, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Volkan HasanbulliKazaölüm
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