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Ölümlü kazanın mahkemesi sonuçlandı

Lefkoşa’da 8 Ekim 2016 tarihinde, Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nde TJB 485 plakalı salon aracıyla şehir merkezine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağından soluna yaya olarak geçmeye çalışan Mehmet Yusuf Ergündüz’e çarparak Ergündüz’ün ölümüne neden olan sanık Rifat Gözübüyük, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 3 ay hapislik cezası aldı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:15
Ölümlü kazanın mahkemesi sonuçlandı
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Umut İnan açıkladı.

İnan, ülkemizde ölümlü trafik kazalarının yaygınlaştığını belirterek, kanayan bir yara olarak gündemde durduğunu kaydetti.

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Sanığın cezası için karar verilirken kazanın oluş şekli, sonuçları, hangi koşullarda gerçekleştiği, sanık aleyhindeki ağırlaştırıcı ve hafifleştirici unsurların neler olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren İnan, öte yandan bu kazaların kamu güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle caydırıcı ve ibret verici cezaların önem arz ettiğini ifade etti.

Yargıç İnan, kazanın yaşandığı caddenin azami hızının 50 olduğuna işaret ederek, sürücünün yolda seyreden araçları, yayaları, park halindeki araçları ve bunun gibi birçok unsuru düşünerek aracının hızını ayarlaması gerektiğini, 50 azami hızın sınır olduğunu açıkladı.

Maktul Yusuf Ergündüz’ün yaya geçidi olan yer yerine yolun ortasından karşıya geçmeye çalışması nedeniyle kazanın yaşanmasında etkisi olduğunu anlatan İnan, sanığın 2 çocuk babası ve evli olduğunu, özür dileyerek pişman olduğunu, polise yardımcı olup adaletin erken tecelli etmesine olanak sağladığını bildirdi.

İnan, tüm bu unsurların ve kamu menfaatinin göz önünde bulundurularak sanığın 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine el konulmamasına karar verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ölümlü KazaRıfat GözübüyükMehmet Yusuf Ergündüz
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