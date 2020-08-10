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Ölümlü kazada yargı süreci başladı

24 Temmuz’da, Girne-Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova’nın yaşamını yitirmesine neden olan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:47
Ölümlü kazada yargı süreci başladı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

24 Temmuz’da, Girne-Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova’nın yaşamını yitirmesine neden olan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

155 PROMİL ALKOLLÜ

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Recep Arabulucu 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 00.40 sıralarında 155 promil alkol tesiri altında olan Altuğ Özçavdarlı’nın JB 135 plakalı aracıyla, Alsancak köy girişine geldiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan aracıyla çıktıktan sonra beton sete çarpıp takla attığını mahkemede aktardı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis, kaza sonucu yaralanan Altuğ Özçavdarlı ile araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, Garibova’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Altuğ Özçavdarlı’nın ise kafatasında kırıklar oluştuğunu kaydeden polis, 24 Temmuz tarihinden beri hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

ARKADAŞLARI UYARMIŞ

Polis, zanlının taburcu edildiğini, ifadesinin alındığını, ifadesinde kaza gecesi iki ayrı eğlence mekânına gittiklerini, alkol aldığını, arkadaşlarının araç kullanmaması konusunda kendisini uyardığını ancak sonrasını hatırlamadığını söylediğini bildirdi.

Zanlının 4 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Naile GaribovaAltuğ özçavdarlı
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