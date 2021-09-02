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Ölümlü kaza zanlısına 1 gün tutukluluk

02 Eylül 2021 Perşembe 16:56
Ölümlü kaza zanlısına 1 gün tutukluluk

02.09.02 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Tatlısu Girne anayolu üzerinde Cristal bay marina kavşağı üzerinde yüzde 69 mlg alkol tesiri altında dikkatsizce ve kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne-Tatlısu ana yoluna RJ 113 plakalı aracı ile çıkış yapmakta iken o esnada doğu istikametine doğru seyreden Tatlısu sakini Bülent Güzelkeskin’in(E-58) kullanımındaki SL 143 plakalı motosikletle çarpışmak suretiyle meydana gelen kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Esentepe sakini Cristopher Browning (E-70) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 02.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 02.09.21 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Tatlısu Girne anayolu üzerinde Cristal bay marina kavşağı üzerinde nefesinde yüzde 69 mlg alkollü içki tesiri altında RJ 113 plakalı aracı ile seyreden Esentepe sakini zanlının kavşakta durmadan ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne Tatlısu anayoluna çıkış yaptığını söyleyen tanık polis çavuşu, o esnada ana yol üzerinde doğu istikametine taraf seyreden Tatlısu sakini Bülent Küzelkeskin (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu aracının sağ yan kısmı ile motosikletin ön kısmına vurması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonrası almış olduğu yaralardan dolayı motosiklet sürücüsünün kaza yerinde vefat ettiğini belirten tanık polis çavuşu, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Kazanın henüz yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında yapılacak birçok işin olduğuna değinen tanık polis çavuşu, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bülent GüzelkeskinCristopher Browning
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