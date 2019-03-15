Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102842
ALTIN
229.176
DOLAR
5.4612
STERLİN
7.2430
EURO
6.1833
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
ÖLÜMLÜ KAZA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
İKİ ZANLI 5 GÜN DAHA...
Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu
İKİ GENÇ TUTUKLANDI
Büke'ye tepki yağıyor!
BÜKE'YE TEPKİ YAĞIYOR!
banner306

Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

15 Mart 2019 Cuma 11:44
Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeniceköy kavşağında karşı şeride geçip, 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın yönetimindeki araca çarparak, ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, 10 Mart 2019 tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa - İskele Anayolu 4-5 kilometreleri boyunca GS 918 plakalı aracı doğu istikametine doğru kullanan Kalavaç'ta sakin Fatma Yakupoğluları’nın seyrettiği yolun üzerinde bulunan Yeniceköy yol kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa'da sakin İlter Taşpınar’ın yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı. Mehmet Özatılgan, çarpışma sonucunda her iki aracın da yolun sağından çıktığını belirtti. Özatılgan, kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil’in 112 Acil Servir ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını anlattı. Özatılgan, İlter Taşpınar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, Umut Çavuşgil’in ayni gün taburcu olduğunu söyledi. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten Özatılgan, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İlter TaşpınarFatma YakupoğullarıKazaölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
İki zanlı 5 gün daha tutuklu kalacak
Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu
Gazimağusa ve Lefkoşa’da uyuşturucu
Uyuşturucu suçuna hapis cezası
Uyuşturucu suçuna hapis cezası
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Koç 15 ay hapis yatacak
Koç 15 ay hapis yatacak
Çalışmakta olduğu lahmacun dükkanında hırsızlık yaptı
Çalışmakta olduğu lahmacun dükkanında hırsızlık yaptı
Konuşmak için aldığı telefonla KKTC dışına kaçarken yakalandı
Konuşmak için aldığı telefonla KKTC dışına kaçarken yakalandı
Düzova’da kaydı bulunmayan dozer bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı
Düzova’da kaydı bulunmayan dozer bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı
Kayıp iki kişi aranıyor
Kayıp iki kişi aranıyor
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim