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Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı Aktan Naim Yıltan Birkaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Haziran 2022 Salı 14:17
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı   

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı Aktan Naim Yıltan Birkaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olguları aktardı. Polis, 11.06.2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'da Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Dilekkaya'da sakin Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e aracının sol ön kısmı ile çarpıp yoluna devam ederek yine gidişine göre solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı. Polis, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi. Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30.000 TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlere 1.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Polis, aynı tarihte saat 09.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan rızası alındıktan sonra 2 adet 10 cc tüp kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı. Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi. Polis, müteveffa Hakkı Afsın’a otopsi yapıldığını belirtti. Polis, zanlının kanında alkol olmadığının belirlendiğini, arkadaşından alınan ifadede olay günü gece yarısı Girne’de aracında baygın bulup, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğüne dair iddiaların araştırılacağını söyledi. Polis, mesele ile ilgili temin edilecek olan ifadeler, araştırılması gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlanmadığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün poliste tutuklu kalması ve ehliyetine geçici olarak el konulması talebinde bulundu.

Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk talebine de süresine de itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya,  itirazı reddedip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.

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