banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123556
ALTIN
297.054
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7388
EURO
6.5867
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

21 Ocak 2020 Salı 19:16
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker bugün mahkemeye çıkarıldı.  Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Dilara İrdem, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Büyük Anadolu Otel önünde, dün saat 19.00 sıralarında Mahir Salman Söker’in (E-42) yönetimindeki RF 453 plakalı salon araçla, çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve adada turist olarak bulunan Veysel Can’a (E-51) çarptığını söyledi.

Polis, Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının Girne’de bir otelde şöför olarak çalıştığını, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını söyledi.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alınacağını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
ölümlü Trafik KazasıMahir Salman SökerVeysel Can
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Tırla kız çocuğunu Türkiye’ye kaçıran şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Tırla kız çocuğunu Türkiye’ye kaçıran şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı
504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı
Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı
Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı
Cezaevi'nde uyuşturucu partisi!
Cezaevi'nde uyuşturucu partisi!
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
Dilencilik yapan kadın tutuklandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim