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Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada Yasemin Yılmaz’ın ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Adnan Dilim bugün mahkemeye çıkarıldı.

10 Aralık 2021 Cuma 22:37
Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada Yasemin Yılmaz’ın ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Adnan Dilim bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli  polis çavuşu Nadir Timuçin Girne-Lefkoşa anayolunda 0-1. kilometreleri arasında, Girne girişindeki üst geçit civarında  8 Aralık saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada 24 yaşındaki Adnan Dilim’in 156 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada çift şeritli yolda, sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada HM 659 plakalı aracıyla, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğusundan dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara çarptığını söyledi.

polis çavuşu Nadir Timuçin,  aracın, çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra duvara sürünerek durabildiğini ifade etti.

Kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin Yılmaz’ın (K-21) aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade ederek,  soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin YılmazAdnan DilimKaza
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