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Ölümlü kaza zanlısı 4 gün tutuklu kalacak...

Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan ve covid testi pozitif olan zanlı Samet Öztep’in gıyabında ek tutukluluk alındı.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:41
Ölümlü kaza zanlısı 4 gün tutuklu kalacak...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan ve covid testi pozitif olan zanlı Samet Öztep’in gıyabında ek tutukluluk alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlı Samet Öztep’in 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek,  Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma gerçekleştiğini vurguladı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun yapılan otopside trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları ve beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini belirtti. Polis, motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu'ndan tahlil maksatlı 10 CC kan örneği alındığını söyleyerek, SP 180 plakalı araç sürücüsünün ise suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının bulunduğunu, dile getirip, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 4 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Samet ÖztepKaza
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