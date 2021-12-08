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Ölümlü kaza zanlısı 2 gün tutuklu kalacak!

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada Yasemin Yılmaz’ın ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Adnan Dilim ağır yaralandığı için Yargıç Huzuruna çıkarılamadı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 23:32
Ölümlü kaza zanlısı 2 gün tutuklu kalacak!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada Yasemin Yılmaz’ın ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Adnan Dilim ağır yaralandığı için Yargıç Huzuruna çıkarılamadı.

Zanlı ambulansla mahkeme avlusuna getirilerek, hazır bekletildi. Ambulanstan çıkarılmayan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Trafik Şubesinde görevli polis, Girne-Lefkoşa anayolunda 0-1. kilometreleri arasında, Girne girişindeki üst geçit civarında

8 Aralık saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada 24 yaşındaki Adnan Dilim’in 156 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada çift şeritli yolda, sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada HM 659 plakalı aracıyla, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğusundan dışarıya çıkıp su kanalı kenarında bulunan taş duvara çarptığını söyledi. Polis, aracın, çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra duvara sürünerek durabildiğini ifade etti.

Kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin Yılmaz (K-21) aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, kazanın ardından zanlının da yaralandığını, hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının gıyabında 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verirken, bu süre içerisinde Lefkoşa Devlet Hastanesinde polis gözetiminde tutulacağı belirtildi.

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