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Ölümlü kaza soruşturması sürüyor

Ölümlü kaza soruşturması sürüyor

14 Mart 2019 Perşembe 11:58
Ölümlü kaza soruşturması sürüyor

Ölümlü kaza soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeniceköy kavşağında karşı şeride geçip, 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın yönetimindeki araca çarparak, ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, 10 Mart 2019 tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa - İskele Anayolu 4-5 kilometreleri boyunca GS 918 plakalı aracı doğu istikametine doğru kullanan Kalavaç'ta sakin Fatma Yakupoğluları’nın seyrettiği yolun üzerinde bulunan Yeniceköy yol kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa'da sakin İlter Taşpınar’ın yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.

Mehmet Özatılgan, çarpışma sonucunda her iki aracın da yolun sağından çıktığını belirtti. Özatılgan, kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil’in 112 Acil Servir ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını anlattı. Özatılgan, İlter Taşpınar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, Umut Çavuşgil’in ayni gün taburcu olduğunu söyledi. Zanlı Fatma Yakupoğluları’nın 11 Mart’ta saat 00.30’da taburcu olduğunu söyleyen Özatılgan, zanlının hastanede polise, “Ön yolcu koltuğundaki cep telefonumu almaya çalışırken sağ şeride geçip, kaza yaptım” beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Özatılgan, 16 kişiden ifade alındığını ancak tahkikatın devam ettiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeye kazada yaşamını yitiren İlter Taşpınar’ın annesi, kız kardeşi ve yakın akrabaları da geldi. Anne, “Sen benim çocuğumun canını aldın” diyerek, ağladı.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 14.03.2019 13:06
Anahtar Kelimeler:
ölümKazaİlter TaşpınarFatma Yakupoğulları
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