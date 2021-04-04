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Ölümlü kaza ile tutuklanan zanlı Anthony Edward mahkeme huzuruna çıkarıldı

Girne - Güzelyurt Anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Anthony EDWARD dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

04 Nisan 2021 Pazar 14:34
Ölümlü kaza ile tutuklanan zanlı Anthony Edward mahkeme huzuruna çıkarıldı
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Kamalı Haber

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Göksen Biçentürk olayla ilgili bulguları aktardı. Biçentürk, Girne - Güzelyurt Anayolunun 13-14 km üzerinde 3 Nisan 2021 tarihinde saat  20.00 sıralarında huzurda bulunan araç sürücüsü zanlı Anthony Edward alkollü içki tesiri altında (150 promil) yönetimindeki NY 377 plakalı  araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmında Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan David Shepherd'e çarptığını mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu yaya David Shepherd 'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, zanlının ise olay yerinden kaçarak evine gittiğini ve alınan bir bilgide evinde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının bazı beyanları olduğu ve bunların araştırıldığını, ayrıca müteveffanın otopsinin yapılacağını belirtti. Polis Çavuşu Biçentürk mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu ve otopsi sonucunun beklendiğini bu bağlamda zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcPolisKazaTrafik
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