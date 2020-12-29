Ölümlü kaza ile ilgili flaş gelişme!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8.12.2020 tarihinde Akdoğan – Yiğitler Anayolu üzerinde 0 – 1 kilometreleri içerisinde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsünün kazada yaşamını yitiren Ortaç GÜRBÜZ olduğu belirtilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde, kaza anında konu aracı kullanan şahsın kazada yaralanan M.A.G. (E-22) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”