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Ölümlü iş kazası ile ilgili tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gazi Haraç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:43
Ölümlü iş kazası ile ilgili tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gazi Haraç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 10.40 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolunun 1.km üzerinde Lefkoşa'da sakin Gazi Haraç’ın gerekli emniyet tedbirlerini almadan Turkcell şirketine ait reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu Meles Haileu’yı pano üzerine çıkarttığını belirtti. Polis,  Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını söyledi.  Polis, adı edilenin kaldırılmış olduğu devlet hastanesi acil serviste tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, Meles Haileu’nun otopsi maksatları bakımından morga kaldırıldığını ve olay mahallinde bulunan profilin emare olarak alınıp Gazi Haraç’ın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki  kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 01:02
Anahtar Kelimeler:
Gazi Haraç
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