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Ölümle sonuçlanan iş kazası zanlısı teminata bağlandı

08 Ekim 2021 Cuma 21:13
Ölümle sonuçlanan iş kazası zanlısı teminata bağlandı

07.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mermer tesisinde Van araca yükleme yapıldığı esnada yüklenen mermerlerin iş yeri çalışanı Mehmet Ali Bodaloğlu’ nün (E-21) üzerine devrilerek hayatını kaybetmesinde ihmali görülen tesisin sahibi ve işletmecisi Mustafa Remzi Akyürek (E-37) ayni gün derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 08.10.21 tarihinde tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede bulunan savcı İlhan Damdelen, olguları aktarmak üzere Müfettiş muavini Eser Çelebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis subayı yemin altında verdiği şahadette 07.10.21 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Gazimağusa’ da büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mermer fabrikasında JR 467 plakalı Van araç içerisine mermer yüklenirken gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu mermerlerin işyeri çalışanı 21 yaşındaki Mehmet Ali Bodaloğlu’ nun üzerine düşmesi sonucu adı edilenin olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

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Ayni gün olayla ilgili olarak işyeri işletmecisi zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis subayı, zanlının mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini aktardı.

Ayni gün olay mahallinin çalışma dairesi tarafından ziyaret edilerek iş yerinin mühürlenip çalışmasının durdurulduğuna dikkat çeken tanık polis subayı, bugün 08.10.21 tarihinde müteveffaya Gazimağusa Devlet hastanesinde otopsi yapıldığını, ölüm nedeninin iş kazası sonucu boyun ve göğüs çatısı, havasızlık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği yönünde bir rapor temin edildiğini söyledi.

Bir soru üzerine tanık polis subayı verdiği cevapta, 2 ton kapasiteli araca 3 ton mermerin yüklenmesi sonucu aracın yan tarafa çökmesi ve çalışanın üzerine devrilmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza ile ilgili tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis subayı, KKTC vatandaşı olup bekar olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali BodaloğluMustafa Remzi Akyürek
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