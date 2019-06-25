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Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı

Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı

25 Haziran 2019 Salı 18:51
Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı

Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı

21.6.2019 tarihinde saat 11.00 sıralarında Geçitkale-Tatlısu anayolu 3-4 kilometreleri arasında meydana gelen  ve Hafız Ali Genç’in hayatını kaybettiği kazada kusurlu bulunan ZRA 456 plakalı araç sürücüsü İran uyruklu H. S(E-33) ve JB 432 plakalı araç sürücüsü K.G (E-55) polis tarafından tutuklanmıştı.

22.6.2019 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan her iki zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Bugün 25.6.2019 tarihinde her iki zanlı teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Kazanın tahkikatını üstlenen Müfettiş Muavini Ertaç Ercan kazanın oluş şekli hakkında mahkemeye bilgi aktardı. Ercan yemin tahtında verdiği şahadetinde İran vatandaşı olan ve yolu ilk kez kullanan ZRA 456 plakalı araç sürücüsü  zanlı 1 H. S’ nin  araç geçilmez levhası olmasına rağmen kural ihlali yaparak Ziya Tunaç yönetimindeki EK 685 plakalı aracı geçmesi sonucu kazaya neden olduğunu aktardı.  Ercan şahadetine devamla, O esnada karşı yönden JB 432 plaka nolu  araç ile gelmekte olan zanlı 2 K.G’ in de kural ihlali yapan ZRA 456 plaka nolu araca çarpmamak için kendisinin de kural ihlali yaparak yolun sağına geçmesi sonucu  karşı istikametten gelen Ziya Tunaç yönetimindeki  EK 685 plaka nolu araçla çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmesine sebep olduğunu belirtti.  

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Kaza sonucu JB 432 plaka nolu araçta yolcu olarak bulunan Hafız Ali Genç’ in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini aktaran tahkikat subayı Ercan kaza ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirterek zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan her iki zanlının KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik kartları, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmeleri,  KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100000 er bin TL şahsi kefalet imzalaması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri, zanlı 1’ in 30000 TL, zanlı 2 nin de 5000 TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen İran uyruklu Hessam Salahi merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
ÖlümlüKazaHafız Ali Genç
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