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Ölüme neden olmakla suçlanıyor

19 Aralık 2021 Pazar 18:04
Ölüme neden olmakla suçlanıyor

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaza sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu devrildiğini söyledi. Polis, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından Ali Bayırbaşı’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bu aşamada 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 19:13
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