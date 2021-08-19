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Olayla ilgili bağı olmadığı için serbest bırakıldı

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan’ın olayla hiçbir bağı olmadığı tespit edildi ve serbest bırakıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:51
Olayla ilgili bağı olmadığı için serbest bırakıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Şimşekatan’ın olayla hiçbir bağı olmadığı tespit edildi ve serbest bırakıldı. Olayla ilgili Girne’de tutuklanan ve tasarrufunda tabanca da bulunan Okan Bolatçıoğlu ise bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili tutuklanan zanlı Okan Bolatcıoğlu’nun olay günü Çağlar Yüksel’in olduğu barın önünden geçtiğini ve aracıyla Yüksel’in aracının arkasında giderken mobese kamera kaydı olduğunu ayrıca GSM operatörlerinden alınan telefon dökümünde bölgede olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirttiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili tutuklanan Mahmut Şimşekatan’ın aleyhinde yeterli şahadet olmadığından serbest bırakıldığını belirtti. Polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Çağdaş Par, müvekkilinin teminata bağlanmasına itiraz etti ve olayla ilgili hiçbir bağı olmadığını savundu. Polis, zanlının fiilen bu suçu işlediğine dair delil olmadığını belirtti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlının olayla bağlantısı olabileceğine vurgu yapıp, davası neticeleninceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
çağlar YükselMahmut ŞimşekatanOkan Bolatçıoğlu
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