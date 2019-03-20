Okwor 9 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de meydana gelen ev açma, kasti hasar suçlaması ile ilgili olarak yargılanan 19 yaşındaki Chukwuebuka Daniel Okwor, 9 ay hapis cezası aldı. Sanık, 25 Aralık 2018 tarihinde saat 16.05’de Hamitköy’de İpek Mesda’ya ait ikametgâhın kuzeye bakan 60x40 cm ebadındaki penceresinin alüminyum parmaklığını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle yerinden söküp içerisinde bir cürüm işlemek kastıyla, içeriye giriş yapmış ve ev sahibi İpek Mesda’nın ikametgahına geldiğini fark etmesi üzerine evin güneye bakan penceresini açıp, kaçmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu.

Davanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, hiçkimsenin başkasının ikametgahına girerek, mülkiyet haklarını çiğnemeye hakkı olmadığını belirtti. Hüdaverdi, sanığın işlediği ev açma, kasti hasar, mülke tecavüz suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Hüdaverdi, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.