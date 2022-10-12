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Okul yerine cezaevine gitti

Düşük notlarını sahte olarak düzenlediği iddia edilen Transcript üzerinde yükselterek okul kaydı yapmaya çalıştığı iddiası ile tutuklanan zanlı Hasan Can Doymuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 07:48
Okul yerine cezaevine gitti

(Kamalı Haber) - Düşük notlarını sahte olarak düzenlediği iddia edilen Transcript üzerinde yükselterek okul kaydı yapmaya çalıştığı iddiası ile tutuklanan zanlı Hasan Can Doymuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 12 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de, yurtdışında sakin zanlı Hasan Can Doymuş’un notlarının düşük olması sebebiyle, okul kaydı yaptırabilmesi için sahte olarak düzenlemiş olduğu ders notları dökümünü (Transcript) Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci İşleri Bölümüne, elektronik posta yolu ile göndermek suretiyle suç işlemeye teşebbüs ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine arana kişi olarak kaydedildiğini ve 8 Ekim 2022 tarihinde K.K.T.C'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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Son Güncelleme: 12.10.2022 07:51
Anahtar Kelimeler:
Sahtekar
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