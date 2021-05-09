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Ökkaş Güvenir mahkeme huzuruna çıkarıldı

Girne'de meydana gelen uyuşturucu operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlının balkonunda ise 11 ayrı saksıya ekili vaziyette 11 kök hintkeneviri bulundu. Tutuklanan zanlı Ökkaş Güvenir dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

09 Mayıs 2021 Pazar 10:51
Ökkaş Güvenir mahkeme huzuruna çıkarıldı
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(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 8 Mayıs 2021 tarihinde 20.40-21.10 saatleri arasında Lapta’da, zanlı Ökkaş Güvenir’in ikametgâhında yapılan aramada evin salon kısmında yaklaşık 2gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, evin ikinci katında bulunan balkon kısmında ise 11 adet saksı içerisinde ekili vaziyette boyları 20 ile 50 cm arasında değişen 11 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitki tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis zanlı Ökkaş Güvenir'in suçüstü hali gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcMahkemePolis
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