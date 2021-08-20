Okan Bolatçıoğlu tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Aracında silah, mermi ve cop bulunan Okan Bolatçıoğlu bugün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Bülent Hapçı, Demirhan’da darp edilen Çağlar Yüksel meselesiyle ilgili 13 Ağustos tarihinde Girne’de Okan Bolatçıoğlu’nun ise Ronge Rover marka aracında yapılan aramada 9 mm çapında tabanca, şarjöre takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını, aleyhinde toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bulunan silah ve mermilerin balistik incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki edimeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlıyı teminata bağladı.