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Okan Acar'a 5 ay hapis cezası verildi

Tornovida ile kapıyı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı!

22 Aralık 2020 Salı 17:55
Okan Acar'a 5 ay hapis cezası verildi
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5 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da F.G.Ö’ne ait ikametgahı tornavida yardımı ile açmaya çalışırken ev sahibi tarafından tespit edilerek durumun polisin bilgisi üzerine olay mahallinde yakalanarak tutuklanan sanık Okan Acar hakkında suç işlemeye teşebbüs ve başkasının malına girmekten dolayı dava dosyalanmıştı.

Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olan bu dava, 22.12.20 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden ağır ceza mahkemesi huzurunda görüşülerek karara bağlandı.

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Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanığı aleyhine getirilen davadan suçlu bularak 5 ay hapislikle cezalandırdı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Hiç kimsenin bir başkasının evine izin almaksızın giremeyeceğine dikkat çeken Aksun, sanığın bu icraata tevessül etmesinin ikametgâh sahibin tarafından görülerek yakalanmasıyla teşebbüs olarak kaldığını belirtti.

Teşebbüs olarak kalmasıyla olası daha büyük kötü sonuçlar yaratmadığının sakinler açısından sevindirici olduğuna değinen Aksun, bunun zanlı lehine bir unsur olarak görülemeyeceğine vurgu yaptı.

Netice olarak sanığı işlemiş olduğu suçlardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirten yargıç Hazan Aksun sanığa aleyhinde getirilen suçlardan 5 ay hapislik cezası verildiğini söyledi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Okan Acar
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