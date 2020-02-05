Öğrenim için KKTC’ye geldiler ikametgahı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundurduklarına dair alınan bilgi ışığında 4.2.20 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir apartmanın dairesinde mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında ikametgâh sakinleri Kırgizistan uyruklu zanlı 1 Nurbek Orozov ve zanlı 2 Yrskeldi Ruslan Uulu huzurunda narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Arama sonucunda, ikametgâhın muhtelif yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 31 gr madde ve bakımı yapılan bir metre uzunluğunda Hint keneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlılar suçüstü hali tutuklandılar.

Sürdürülen tahkikatta, zanlıların bahse konu maddeleri Ocak ayı sonu Şubat ayı başlarında zanlı 3 Libya uyruklu Ali İdris Hassan Elgatlawi’den 600 Euro karşılığı 42 gr olarak alındığının öğrenilmesi üzerine aynı gün temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlı 3 ve zanlı 4 Malek Mohammed Y.El Henshiri’ nin Gazimağusa’da bahriyeli sokakta ikamet ettikleri konutta ve huzurlarında arama yapıldı. Arama esnasında konutun çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve MDMA türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 9 adet Extacy hap bulunarak emare alındıktan sonra zanlı 3 ve zanlı 4 de suçüstü hali polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar ikametgâhı imalathaneye çevirmişler

Zanlılar bugün 5.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Yıldırım şahadetinde, alınan bilgi ışığında 4.2.20 tarihinde zanlı 1 ve 2’nin kaldığı ikametgâhta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada ikametgâhın çeşitli yerlerinde gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 31 gr madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım, zanlı 1’ e ait yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde özel düzenekle hazırlanmış ışık ve ısı sistemleri, elektrik aksamları, serinletici düzeneklerin orta yerinde siyah bir çöp bidonu içerisinde hazır toprağa ekili vaziyette bir metre boyunda Hint keneviri olduğuna inanılan bitki, bir adet hazır toprak poşeti, düzenek ve elektronik aletler ile bu aletlere ait boş kutuların tespit edilerek emare alındığını ve zanlı 1 ile zanlı 2’nin tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1 ve 2’den yapılan soruşturma neticesinde bahse konu maddelerin ocak sonu şubat başı arasında zanlı 3’den 600 Euro karşılığı 43 gr olarak alındığının tespit edildiğini aktaran Yıldırım zanlı 3 ve zanlı 4’ün birlikte ikamet ettikleri Bahriyeli sokaktaki ikametgâhlarında mahkeme emriyle huzurlarında arama yapıldığını belirtti. İkametgâhın mutfak bölümünde buzdolabının buzluk kısmında poşetler içerisinde ve naylona sarılı MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet Extacy hap ile kuş kafesinin arkasına gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Yıldırım zanlı 3 ve 4’ün de suçüstü hali tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı 1 ve 2’nin itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerine değinen Yıldırım, zanlı 4 ün tasarrufunda bulunan kapalı ve kullanılmayan bir cep telefonunun incelenmek üzere alıkonduğunu aktardı. Zanlı 3 den yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan android cep telefonunun kırık olduğu, android olmayan eski model telefonunun bir arkadaşında olduğu beyanı üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada koltuk altında bulunan 1 adet iphone marka cep telefonu ile ilgili sorgulanan zanlı 3 bahse konu telefonun kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyleyen Yıldırım bu telefonun da incelenmek üzere alıkonduğunu belirtti.

Tahkikatın yeni olduğuna değinen Polis memuru Yıldırım gönüllü ifadelerin henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını, bulunan emarelerin incelenmek üzere Devlet kimya laboratuvarına ve parmak izi şubesine gönderileceğine vurgu yapan Yıldırım, zanlılardan alınan cep telefonlarının sim kartlarıyla ilgili GSM operatöründen bilgi isteneceğine değindikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen 3 günlük süreyi 2 gün ile sınırladı. Savunma avukatının sorusu üzerine cevap veren polis memur Yıldırım, zanlı 1 ve 2 nin itiraf niteliğinde ifade verdiğini, zanlı 3 ün haplarla ilgisi dışında başka bir ilgisi olmadığını beyan ettiğini, zanlı 4 ün ise hiçbir şey söylemeyerek suskunluğunu muhafaza ettiğini aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zamlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)