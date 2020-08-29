Öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmen tecavüzle suçlanıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

TECAVÜZ ZANLISI ÖĞRETMEN VE ONA YATAKLIK EDENLER TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da öğrencisi E.S’ye (17) defalarca tecavüz etmekle suçlanan lise öğretmeni Hüseyin Güngeldi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Disiplin mahkemesi sonucu öğretmenlikten atılan zanlı Güngeldi’nin söz konusu kız çocuğu ile ilişkiye girmesi için evini açan zanlılar Cihan Gür ve İhsan Azeri de tutuklanırken, mahkeme zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını uygun gördü.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Ülkemizde infiale sebep olan olay, 25 Şubat tarihinde E.S’nin Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, okulundaki beden eğitimi öğretmeni zanlı Hüseyin Güngeldi ile ilişki yaşadığını aktarması üzerine ortaya çıktı.

E.S öğretmeninin kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve zanlının bu fotoğrafları başkaları ile paylaştığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Emniyet güçlerinden alınan bilgilere göre 28 Ağustos tarihinde yeniden ifadeye çağrılan E.S, zanlının 2019 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çeşitli ikametgâhlarda kendisine tecavüz ettiğini aktardı. Zanlı Hüseyin Güngeldi 28 Ağustos tarihinde tutuklandı.

MEKANLAR TESPİT EDİLDİ

E.S ayrıca ifadesinde zanlının kendisini okul saatleri içinde Lefkoşa Surlariçi’nde Chicco lakaplı birisinin evine götürdüğünü ve tecavüz ettiğini belirtti.

Polis, Chicco lakaplı zanlının zanlı Cihan Gür olduğunu tespit ederek ikametgâhında tutukladı. Hüseyin Güngeldi’ye anahtarını verip vermediği sorulan zanlı Cihan Gür vermediğini söylerken, E.S ifadesinde Cihan Gür’ün evini tarif ederek, evde beyaz bir köpek olduğunu aktardı. Emniyet güçleri tarifin uyduğunu belirledi.

E.S, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin kendisiyle İhsan Azeri’nin konteyner tipi ikametgâhında da defalarca cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti. Zanlı İhsan Azeri 28 Ağustos tarihinde tutuklandı.