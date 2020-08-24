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Öğrenciler teminata bağlandı!

Gönyeli’de meydana gelen ev açma, sirkat, mülke tecavüz, kanunsuz bıçak taşıma ve tecavüzkar alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar R.J.Y.K, M.J.Y.K, M.O.S, H.A.S, F.M, A.A, M.A ve R.J.Y.K bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:18
Öğrenciler teminata bağlandı!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

DARP OLAYINDA MÜŞTEKİ DE ZANLI KONUMUNDA

Gönyeli’de meydana gelen ev açma, sirkat, mülke tecavüz, kanunsuz bıçak taşıma ve tecavüzkar alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar R.J.Y.K, M.J.Y.K, M.O.S, H.A.S, F.M, A.A, M.A ve R.J.Y.K bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Müşteki konumunda olan M.A.K.F.A’nın da amme fesatçılığı suçu işlediği tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay 20 Ağustos tarihinde, Gönyeli’de M.A.K.F.A’ya ait bir ikametgahta meydana geldi. Zanlılar R.J.Y.K, M.J.Y.K, M.O.S, H.A.S, F.M, A.A, M.A ve R.J.Y.K daha önce aralarında çıkan tartışma sebebi ile ellerinde demir sopalar, zincir ve kemerlerle konu ikametgaha zorla girerek M.A.K.F.A’yı darp etti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Polisten alınan bilgilere göre zanlılar daha sonrasında beyaz renk bir güneş gözlüğünü ve kumbara içerisinde tutulan 300 TL parayı da alarak olay yerinden ayrıldı. Bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıkınca M.A.K.F.A’ya amme fesatçılığı suçundan dava okundu.

Mahkeme emri gereği tutuklanan zanlıların tasarrufunda suç aletleri olduğu tahmin edilen 25 santimetrelik sustalı bıçak, zincir ve kemer ele geçirilerek emare alındı.

ÖĞRENCİ STATÜSÜNDELER

KKTC’de öğrenci statüsünde olduğu belirtilen zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmaları talep edilmişti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, R.J.Y.K, M.J.Y.K, H.A.S, A.A ve M.A’nın yasal statülerini ve askıda bulunan davalarını da göz önünde bulundurarak bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmalarını uygun gördü. Mahkeme F.M, R.J.Y.K, M.O.S, ve M.A.K.F.A’nın teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

nmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 15:04
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